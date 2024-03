Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Montag freundlich in die neue Handelswoche gestartet. Anleger liessen sich auch von einem verhaltenen Start der US-Börsen nicht beirren. Der EuroStoxx 50 festigte sein höchstes Niveau seit dem Jahr 2000. Mit einem Anstieg um 0,37 Prozent auf 4912,92 Punkte näherte er sich weiter der 5000-Punkte-Marke. Angeführt vom Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB), der am Donnerstag erwartet ...

