Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



04.03.2024 / 19:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: BF Tec Holding GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Bernhard Nachname(n): Frohwitter Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ParTec AG

b) LEI

8945007S87PHVE3ECZ75

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie Beschreibung: Vinkulierte Namensaktie WKN: A3E5A3, ISIN: DE000A3E5A34

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 179.00 EUR 40096.00 EUR 172.00 EUR 7224.00 EUR 170.00 EUR 4760.00 EUR 169.00 EUR 14703.00 EUR 166.00 EUR 498.00 EUR 157.00 EUR 4710.00 EUR 155.00 EUR 310.00 EUR 152.00 EUR 8512.00 EUR 151.00 EUR 1812.00 EUR 152.00 EUR 6384.00 EUR 151.00 EUR 3020.00 EUR 155.00 EUR 930.00 EUR 150.00 EUR 11100.00 EUR 151.00 EUR 3624.00 EUR 163.00 EUR 1304.00 EUR 163.00 EUR 1630.00 EUR 158.00 EUR 1580.00 EUR 157.00 EUR 6594.00 EUR 154.00 EUR 2156.00 EUR 152.00 EUR 2432.00 EUR 151.00 EUR 453.00 EUR 150.00 EUR 6450.00 EUR 150.00 EUR 6300.00 EUR 150.00 EUR 4800.00 EUR 150 EUR 6000.00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 161.9582 EUR 147382.0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.02.2024; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





