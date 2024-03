Mit einem Minus von rund sieben Prozent ist die Tesla-Aktie am Montag der schwächste Wert im S&P 500. Negativ wirken dabei die Verkaufszahlen des Unternehmens im Februar in China. Dort hatte Tesla mit einem zunehmenden Wettbewerb und einer Verlangsamung während des chinesischen Neujahrsfests zu kämpfen.Im Februar verkaufte Tesla 60.365 in China hergestellte Fahrzeuge. Dies war laut Daten der ChinaPassenger Car Association ein Rückgang von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr und der niedrigste Stand ...

