Hytera Communications (SZSE: 002583), ein weltweit führender Anbieter von professionellen Kommunikationstechnologien und -lösungen, stellt seine neueste Innovation vor: die Business-Funkgeräte der S-Serie Diese bahnbrechende Produktlinie revolutioniert den Formfaktor von Zwei-Wege-Funkgeräten und richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen (SMBs) mit unvergleichlicher Vielseitigkeit und Stil.

Die neu eingeführte S-Serie umfasst die Modelle S1 mini S1 und S1 Pro, die sich alle durch außergewöhnliche Ergonomie, intuitive Bedienung und kristallklaren Klang auszeichnen. Gestützt auf Hyteras umfassende Nutzerforschung, Marktkenntnisse und technisches Know-how definieren diese Modelle das herkömmliche Design von Funkgeräten neu und bieten vielseitige Funktionen für Nutzer im Gastgewerbe, Einzelhandel und darüber hinaus.

S1 mini: Kompakt und doch leistungsfähig

Das S1 mini Funkgerät wurde speziell für Unternehmen wie Boutiquen, Weinbars und Restaurants entwickelt und verbindet Kompaktheit mit robuster Leistung. Sein schlankes Design mit der Größe eines Lippenstifts sorgt dafür, dass es während der Arbeitsschicht nur minimal stört und belastet. Dank der flexiblen Trageoptionen kann es an der Uniform befestigt oder mit einem Schlüsselband getragen werden.

Das S1 mini ist mit einem Miniatur-HD-Display ausgestattet, das wichtige Informationen wie Kanalnummer, ID und Batteriestand auf einen Blick anzeigt. Mit einer externen Antenne deckt es eine beeindruckende Kommunikationsreichweite von 10.000 Quadratmetern in Innenräumen ab und ermöglicht so eine nahtlose Konnektivität am Arbeitsplatz. Die Push-to-Talk-Taste (PTT) an der Vorderseite des Funkgeräts und die ultraleichten Ohrhörer machen PTT-Anrufe einfach und bequem und fördern eine produktive und kundenorientierte Umgebung.

S1: Effizienz neu definiert

Das S1 wurde speziell für die Anforderungen des Einzelhandels entwickelt und steigert die Kommunikationseffizienz durch seine beiden PTT-Tasten, mit denen das Personal mit einer der beiden Standby-Gruppen sprechen kann, die manuell ausgewählt werden können. Durch die nahtlose Verbindung verschiedener Teams und Abteilungen ermöglicht das S1 schnelle Antworten auf Kundenanfragen und -wünsche. Das S1 ist in den Farben Perlweiß und Metallic-Grau erhältlich und lässt sich gut mit professioneller Kleidung kombinieren, um Diskretion und Stil zu demonstrieren. Sein geringes Gewicht und die lange Akkulaufzeit sorgen für einen unterbrechungsfreien Betrieb, so dass sich die Mitarbeiter auf die Erbringung eines hervorragenden Kundenservice konzentrieren können.

S1 Pro: Wo Funktionalität auf Mode trifft

Das S1 Pro wurde für Hotels und Resorts entwickelt und ist der Inbegriff von Eleganz und Professionalität. Inspiriert von der klassischen dorischen Säule, strahlt sein Design Raffinesse und Raffinesse aus. Das 1,8-Zoll-OLED-Display macht wichtige Symbole, Zahlen und Texte mühelos zugänglich. Mit der erstklassigen KI-Noise-Cancellation-Technologie sorgt das S1 Pro auch in schwierigen Situationen für eine hervorragende Audioqualität. Angestellte, Parkwächter, Rezeptionisten und Sicherheitskräfte können hören und gehört werden, wenn sie Informationen sofort synchronisieren müssen. Mit dem Flüstermodus kann das Personal diskret kommunizieren, ohne die ruhige Atmosphäre zu stören, was das Gesamterlebnis für die Gäste verbessert.

Über Hytera

Hytera Communications Corporation Limited (SZSE: 002583) ist ein weltweit führender Anbieter von professionellen Kommunikationstechnologien und -lösungen. Mit Sprach-, Video- und Datenfunktionen bieten wir schnellere, sicherere und vielseitigere Konnektivität für Unternehmen und unternehmenskritische Nutzer. Wir machen die Welt effizienter und sicherer, indem wir unsere Kunden in die Lage versetzen, sowohl im täglichen Betrieb als auch in der Notfallhilfe mehr zu erreichen.

