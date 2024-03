wO Börsenlounge: Super Micro | Tesla | BYD - ist bei Ferrari der Tank leer?

Nissan greift Fisker wohl unter die Arme. Rivian und Canoo wären weitere Sorgenkinder. Hat vielleicht Apple Interesse zu helfen? BYD verschärft den Preiskampf in China, Citi stuft Ferrari ab und baut Tesla in Thailand?Kaum kann nach dem Wochenende wieder gehandelt werden, da zieht die Aktie von Super Micro Computer schon wieder über die Marke von 1.000 US-Dollar. Genau in dieser Höhe ist sie vor gut drei Wochen um rund 20 Prozent in die Tiefe gestürzt. Wiederholt sich das Ereignis? Ob Macy's wirklich glücklich darüber ist, dass am Wochenende ein neues Übernahmeangebot eingetroffen ist? Eher nicht. Mit dem ersten Angebot war die größte Warenhauskette der USA schon nicht zufrieden. Das …

