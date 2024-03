Komplementäre Datenintelligenz bietet Zahlungsdienstleistern neue Einblicke in versteckte Portfoliorisiken.

G2 Risk Solutions (G2RS), der führende Anbieter von Händler-Risiko-Intelligenz für die globale Zahlungsverkehrsbranche, geht eine Partnerschaft mit Mastercard ein, um Händlern eine optimierte Erfahrung zu bieten, die ihnen hilft, Transaktionsbetrug zu reduzieren.

Transaktionswäsche (TL) ist eine Art von Betrug, bei dem ein registriertes Händlerkonto zur Abwicklung von Verkäufen illegaler Waren und Dienstleistungen verwendet wird. Diese Konten werden in betrügerischer Absicht von böswilligen Akteuren genutzt, deren Aktivitäten ein erhebliches finanzielles und rufschädigendes Risiko für legitime Zahlungsanbieter darstellen.

Durch diese Zusammenarbeit wird die leistungsstarke Brighterion Artificial Intelligence (KI)-Technologie von Mastercard in die End-to-End-Lösung von G2RS zur Erkennung von Transaktionswäsche integriert, um dem wachsenden Risiko im Zusammenhang mit zunehmenden kriminellen Aktivitäten zu begegnen.

G2RS wird eine führende Händlerrisikolösung anbieten, die durch die:

Mastercard Brighterion KI-Modelle, die Betrugserkennung auf Transaktionsebene und Händlerrisikobewertungen bieten

Die G2RS Merchant Map®

Die konkurrenzlose G2RS Merchant Map umfasst 20 Jahre einzigartiger Händlerdaten, darunter Milliarden von Datenpunkten, die von Expertenanalysten validiert wurden. Sie stellt die branchenweit beste Datenbank für bekannte Händler dar und schützt Kunden während des gesamten Lebenszyklus eines Händlers.

In Kombination mit den KI-gesteuerten Betrugs-Scores von Mastercard bietet die G2RS-Lösung für Händlerrisiken den ersten umfassenden Überblick über die Aktivitäten von Händlern auf dem Markt für eine verbesserte Erkennung von Transaktionswäscherei. Gleichzeitig wird die Lösung die Arbeitsabläufe von Zahlungsdienstleistern vereinfachen.

Rohit Chauhan, EVP, Mastercard Cyber and Intelligence, sagte: "Bei Mastercard bieten wir weltweit führende KI-Funktionen an, die eine optimierte Erfahrung bieten, die Kunden vor Betrug schützt. Durch diese Partnerschaft mit G2RS werden Händler von zusätzlichen Informationen profitieren, die ihnen helfen, Transaktionsbetrug zu reduzieren. Dies ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, das Zahlungsökosystem zu sichern und Vertrauen in jede Interaktion zu schaffen."

Rochelle Blease, Präsident, G2 Risk Solutions, sagte: "Das Risiko im Zahlungsverkehr entwickelt sich rasant und erfordert mutigere Schritte, um böswilligen Akteuren entgegenzuwirken. Indem wir die Datenerkenntnisse der Branche zusammenführen, rüsten wir die Zahlungsverkehrsbranche mit viel stärkeren und umfassenderen Verteidigungsmaßnahmen aus, um Gesundheitssignale von Händlern zu erkennen und die Integrität des Zahlungsverkehrsökosystems zu schützen."

