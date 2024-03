Neue Schutzmaßnahmen werden Organisationen standardmäßig vor Anschlagsversuchen, Missbrauch und Manipulationen schützen, da sie zunehmend auf KI-Modellen basieren

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Connectivity-Cloud-Unternehmen, gab heute die Entwicklung von Firewall for AI bekannt, eine neue Schutzschicht, die Missbrauch und Anschläge erkennen wird, bevor sie Large Language Models (LLMs) erreichen und manipulieren, eine KI-Anwendungsart, welche die menschliche Sprache und andere Arten komplexer Daten interpretiert. Basierend auf der Leistungsfähigkeit des globalen Netzwerks von Cloudflare, einem der größten der Welt, wird Firewall for AI nun Cloudflare als einen der wenigen Sicherheitsanbieter positionieren, die auf die nächste Angriffswelle der KI-Revolution vorbereitet sind, welche die von LLMs gehütete Funktionalität, die kritischen Daten und Betriebsgeheimnisse zum Ziel haben.

Eine aktuelle Studie offenbarte, dass lediglich eine von vier Führungskräften auf C-Suite-Ebene über das Vertrauen verfügen, dass ihre Organisationen bestens aufgestellt sind, um KI-Risiken zu begegnen. Wenn es sich um den Schutz von LLMs handelt, kann es eine extreme Herausforderung bedeuten, von Anfang an angemessene Sicherheitssysteme einzubauen, da es nahezu unmöglich ist, die Benutzerinteraktionen einzuschränken und diese Modelle sind nicht durch Design vorgegeben beispielsweise können sie eine Vielzahl von Ausgängen produzieren, selbst dann, wenn derselbe Input vorliegt. Daher werden LLMs zu einem schutzlosen Einfallstor für Bedrohungsakteure und dies macht Organisationen verwundbar für Modellmanipulationen, Angriffe und Missbrauch.

"Wenn neue Anwendungsarten zum Einsatz kommen, werden neuartige Bedrohungen rasch folgen. Dies bedeutet jedoch keinen Unterschied für KI-gestützte Anwendungen", so Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Mit Firewall for AI von Cloudflare tragen wir von Anfang an zum Aufbau der Sicherheit in der KI-Landschaft bei. Wir werden einen der allerersten Schutzschilde für KI-Modelle zur Verfügung stellen, die Unternehmen in die Lage versetzen werden, die Gelegenheit zu nutzen, dass die Technologie Möglichkeiten eröffnet, während gleichzeitig ihr Schutz sichergestellt wird."

Mit Firewall for AI von Cloudflare werden die Sicherheitsteams in der Lage sein, ihre LLM-Anwendungen vor potenziellen Schwachstellen zu schützen, die als Waffe gegen KI-Modelle eingesetzt werden können. Cloudflare wird die Kunden in die Lage versetzen:

Neue Bedrohungen rasch aufzudecken: Firewall for AI kann vor jedem Large Language Model (LLM) eingesetzt werden, das auf Workers AI von Cloudflare läuft. Die Prompts der Nutzer werden gescannt und bewertet und auf diese Weise lassen sich Versuche, ein Modell auszunutzen und Daten auszuschleusen, besser erkennen.

Basierend auf dem globalen Netzwerk von Cloudflare wird Firewall for AI in der Nähe des Endbenutzers bereitgestellt und somit beispiellose Fähigkeiten bereitstellen, um die Modelle unmittelbar vor Missbrauch schützen zu können.

Sicherheit standardmäßig und kostenlos zu implementieren: Kunden, die ein LLM auf Workers AI von Cloudflare betreiben, können durch Firewall for AI kostenlos geschützt werden und Bedrohungen wie Prompt Injection und Datenlecks den Schrecken nehmen.

Gemäß Gartner® "können Sie eine isolierte GenAI-fähige Anwendung nicht sicherstellen. Nutzen Sie von Anfang an eine solide Cloud-, Daten- und Anwendungssicherheit vor der Planung und Installation GenAI-spezifischer Sicherheitskontrollen." Durch Cloudflare Firewall for AI wird eine zusätzliche Schutzschicht für seine bestehende umfassende Sicherheitsplattform eingefügt. Dabei werden letztendlich die Bedrohungen unterbunden, die durch neue Technologien verursacht werden.

Quelle: "Generative AI Adoption: Top Security Threats, Risks and Mitigations", Gartner, Dennis Xu, Kevin Schmidt, 17. Januar 2024

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Konnektivitäts-Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Erkenntnisse unter https://radar.cloudflare.com.

