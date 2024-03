Bei der Bürokratie war es lange Zeit doch so, dass in sehr zentral regierten Staaten die Beamtenschaft die eigentliche staatstragende Macht war. Sie hat im Wesentlichen die Gesetzesentwürfe geschrieben und die Novellen dazu verfasst. Mittlerweile ist es so, dass in demokratisch geführten Staatsgebilden der Bürger relativ großen Einfluss auf Details der Gesetzgebung hat....

Den vollständigen Artikel lesen ...