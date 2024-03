Customs Broker (CB), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Lufthansa Cargo, hat laut eines Artikels von cargoforwarder.eu in nur drei Jahren die 50-Millionen-Marke an verzollten Sendungen überschritten. Der 2006 gegründete Full-Service-Dienstleister kümmert sich in dem Firmensitz in unmittelbarer Nähe des Frankfurter Flughafens (FRA) um Im- und Exporte auf dem Luft-,...

Den vollständigen Artikel lesen ...