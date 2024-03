In dem Jahr 2023 beliefen sich die peruanischen Exporte von Frischavocados auf insgesamt 994.970.000 USD für 617.540 Tonnen, was einem Anstieg von 9,9 % im Wert und 3,5 % in der Menge im Vergleich zu 905.740.000 USD für 596.790 Tonnen 2022 entspricht. Laut Agraria.pe ist Maluma die Avocadosorte in Peru, die bei dem Export am meisten wächst. Dies berichtete die Leiterin von ADEX...

