Die Mehrheit der Europäer möchte auf eine mehr pflanzliche Ernährung umsteigen, wobei es einige Hindernisse gibt. Interfel führte in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Bona Fidé eine Meinungsumfrage in fünf EU-Mitgliedstaaten (Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Niederlande) zu dem Verzehr von Obst und Gemüse durch. Die in diesen...

Den vollständigen Artikel lesen ...