eBay Inc. hat trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten, besonders in den Schlüsselmärkten wie Deutschland und dem Vereinigten Königreich, eine stabile Leistung im vierten Quartal 2023 gezeigt. Mit einem Umsatz von 2,6 Milliarden US-Dollar, der einen 3%igen Anstieg darstellt, und einem Bruttowarenvolumen (GMV) von 18,6 Milliarden US-Dollar hat eBay die Erwartungen übertroffen. Obwohl das GMV im Jahresvergleich einen leichten Rückgang verzeichnete, hebt sich das Unternehmen durch seine Konzentration auf profitablere Sektoren und die Erweiterung von Funktionen für Verkäufer hervor. eBay verfolgt zudem eine Expansion seiner KI-gestützten Tools und hat sogar Millionen seiner Verkäufer dabei unterstützt, mit dem KI-gesteuerten "Magical Listing" Produktbeschreibungen zu erstellen. Diese Initiativen scheinen vielversprechend für eine Rückkehr zum Wachstum des GMV in [...]

