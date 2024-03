In einem beeindruckenden Wochenauftakt notierte die Aktie von Coinbase zuletzt bei 212,05 €, was einem Anstieg von 0,57 % innerhalb von sieben Tagen entspricht. Nach einem Plus von nahezu 9 % am Montag bestätigte der Wertpapierkurs seine Stärke und schien selbst psychologische Preisgrenzen ohne Mühe zu durchbrechen. Somit bewegt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...