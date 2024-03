Vor der morgigen Anhörung von Fed-Chef Powell vor dem Kongress scheinen immer mehr Anleger vorsichtig zu werden. In Euro schloss Gold bereits auf einem Rekordhoch, ein Allzeithoch in Dollar könnte in Kürze folgen. Die Stärke des Edelmetalls ist vor dem Hintergrund des festen Dollars und der gesunkenen Zinssenkungserwartungen durchaus überraschend. Offenbar wächst aber das Bedürfnis der Großanleger, ...

