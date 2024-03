WashTec hat für das Geschäftsjahr 23 eine Dividende von 2,20 EUR pro Aktie vorgeschlagen, was eine attraktive Rendite von über 6 % bedeutet. Trotz einer Ausschüttungsquote von etwa 100 % spiegelt die stabile Dividende eine starke Cash-Generierung und eine solide Bilanz wider und signalisiert Vertrauen in die finanzielle Solidität des Unternehmens. Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 23 zeigen einen Rekordumsatz von 490 Mio. EUR, wobei das EBIT um fast 11 % auf 42 Mio. EUR stieg, was auf ein erfolgreiches Kostenmanagement und effiziente Abläufe zurückzuführen ist. Die vorgeschlagene Dividende steht im Einklang mit WashTecs robuster Leistung und dem niedrigen Verschuldungsgrad von etwa 0,5x. Mit einer aktuellen Free Cashflow-Rendite von 9-10% halten die Analysten von AlsterResearch die Aktie für stark unterbewertet. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen daher ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 55,00. Die endgültigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 23 werden am 27. März erwartet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/WashTec%20AG





