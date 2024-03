Birsfelden BL - Die Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) haben im Jahr 2023 mehr Güter umgeschlagen. Dafür verantwortlich war vor allem der Aufbau von Lagerbeständen für Mineralölprodukte. Mit 4,97 Millionen Tonnen an Gütern im Jahr 2023 wurde die Marke von fünf Millionen Tonnen indes knapp verfehlt, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Gegenüber dem Vorjahr entspreche dies aber einem Plus von gut 8 Prozent. Dennoch liege das Ergebnis unter den ...

