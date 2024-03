Bei der neuen Wallbox von Mennekes können Nutzter:innen die Farbe des Covers austauschen. Eine spezielle Installateurs-App unterstützt bei der Installation und Inbetriebnahme. Walllbox-Hersteller Mennekes hat auf der Messe Light+Building in Frankfurt seine neue Produktfamilie vorgestellt. Die Amtron 4You ist Amtron 4You in drei Ausführungen erhältlich. Das Einstiegsgerät, Amtron 4You 100, fokussiert sich rein auf das einfache Laden. Die Wallbox Amtron 4You 300 bringt zum einen Zugangsschutz per ...

