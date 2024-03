Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Allgemein wird erwartet, dass der EZB-Rat auf der März-Sitzung die Leitzinsen zum dritten Mal in Folge beibehalten wird, so François Rimeu, Senior Strategist von La Française AM.Die Inflation sei noch nicht ausreichend zurückgegangen. Die Europäische Zentralbank (EZB) werde ihre neuen vierteljährlichen makroökonomischen Projektionen veröffentlichen. Die Experten von La Française AM würden davon ausgehen, dass diese eine niedrigere Gesamtinflation zeigen würden, insbesondere 2024 angesichts des Rückgangs der Gaspreise auf ein Allzeittief seit 2021. Bei der Kerninflation (ohne Energie und Lebensmittel) würden die Experten von La Française AM jedoch aufgrund der angespannten Beschäftigungslage und des robusten Lohnwachstums über den prognostizierten Zeithorizont keine wesentlichen Veränderungen erwarten. Die Kerninflation dürfte bis 2026 über dem 2%-Ziel der EZB liegen. Vor diesem Hintergrund würden die Experten von La Française AM davon ausgehen, dass die EZB die Zinssätze nicht zu schnell senken werde, auch wenn der Zeitpunkt dafür umstritten sei. ...

