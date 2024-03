NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Er sorge sich zunehmend um den Energiekonzern, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar nehme der Gegenwind im Flüssiggasgeschäft allgemein zu. Doch könnte die Gewinnentwicklung der Franzosen wegen einiger Besonderheiten in ihrem Portfolio der Konkurrenz hinterherhinken. Der Experte sieht nun bei anderen Werten im Sektor mehr Potenzial./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 18:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2024 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120271

