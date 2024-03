Iqony und der Regionalversorger Enwor erarbeiten gemeinsam ein Konzept für die Wärmewende in der nordrhein-westfälischen Kommune Herzogenrath. Die Iqony Energies GmbH, eine in Saarbrücken ansässige Tochtergesellschaft des Essener Energieunternehmens Iqony, und die Enwor - Energie & Wasser vor Ort GmbH als Regionalversorger in Herzogenrath erarbeiten gemeinsam eine Machbarkeitsstudie. Diese soll die Chancen und Herausforderungen für eine klimaneutrale Wärmeversorgung der Kommune Herzogenrath aus ...

