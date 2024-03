ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla nach einem Besuch der Giga-Fabrik auf "Neutral" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Der E-Autobauer erwäge, Batterien an die Industrie zu verkaufen, müsse zuvor aber erst einmal seinen eigenen Bedarf stillen, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dafür müssten die Kosten weiter sinken. In China sei der Konzern von der Angebotsseite her begrenzt und müsse daher den eigenen Angaben zufolge nicht nach neuen Kunden suchen. Der Experte vermutet daher, dass Tesla weiter auf einen Preiswettbewerb setzen werde./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 05:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken