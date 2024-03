Die Anlage mit 100 Megawatt Leistung in Dahlem soll 2026 in Betrieb gehen. Seine gesamte Speicherprojekt-Pipeline gibt das zum Energiekonzern Total Energies gehörende Unternehmen nun mit sieben Gigawatt an. Der Münchener Projektierer von netzgekoppelten Batteriegroßspeichern Kyon Energy hat laut eigener Mitteilung die Genehmigung für ein Projekt in Nordrhein-Westfalen erhalten. In der Gemeinde Dahlem (Kreis Euskirchen) plant das Unternehmen einen Batteriespeicher mit 100 Megawatt Leistung und "mindestens 200 Megawattstunden" Kapazität. Kyon hatte in den letzten vier Monaten bereits vier neue Projekte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...