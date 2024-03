Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag etwas nachgegeben. Verhaltene Vorgaben aus Asien und den USA belasteten. Der EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,21 Prozent auf 4902,48 Punkte. Ähnlich war es an den grossen Länderbörsen. Der Cac 40 in Paris trat nahezu auf der Stelle, während der britische Leitindex FTSE 100 um 0,1 Prozent auf 7631,82 Punkte nachgab. Vor wichtigen Ereignissen in der laufenden Woche wie dem Leitzinsentscheid ...

