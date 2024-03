Die Aktie von Fresenius Medical Care kann am Dienstag deutlich zulegen. Auftrieb verschaffen Studiendaten von Novo Nordisk: Sie waren zwar gut, am Markt hatte man sich aber noch mehr erhofft. Während die FMC-Aktie zulegt, taumeln die Papiere von Novo Nordisk.Im Oktober des vorangegangenen Jahres erzielte das Diabetes-Medikament Ozempic von Novo Nordisk in der FLOW-Studie beeindruckende Ergebnisse, ...

