Die Konsolidierung nach der jüngsten Rally an der Wall Street dürfte sich am Dienstag fortsetzen. Anleger halten sich vor den in dieser Woche anstehenden Arbeitsmarktdaten und dem Auftritt des Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress zurück. Dabei scheint vor allem aus den rasant gelaufenen Techwerten die Luft heraus. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem offiziellen Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial mit 0,3 Prozent im Minus auf 38.874 Punkte. Für den technologiewertelastigen ...

