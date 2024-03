Heute im gabb: Um 15:03 liegt der ATX mit -0.04 Prozent im Minus bei 3370 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -1.88% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.95% auf 68.925 Euro, dahinter S Immo mit +2.47% auf 16.21 Euro und Porr mit +2.24% auf 13.7 Euro. Zum Vergleich der DAX: 17715 (+0.13%, Ultimo 2023: 16751, 5.75% ytd). - News: Börsekandidat für Wien outet sich, Handelsumsätze, Valneva bei Investoren, Research zu Verbund und Erste Group- Nachlese: Gold&Co, Traders Place Tournament, wikifolio- Unser Robot sagt: Frequenits, Semperit, Bawag und weitere Aktien auffällig- Börsegeschichte 4.3.: Marinomed, Warimpex, S Immo- Österreich-Depots: Etwas fester in die Woche- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.23% vs. last gabb, ...

