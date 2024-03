Die Porsche-Aktie hat in den vergangenen Tagen wieder in den Rückwärtsgang geschalten und die Gewinne von Ende Februar fast vollständig abgegeben. Auch am heutigen Dienstag verliert der Kurs weiter an Boden und stößt dabei auf eine wichtige Haltemarke, die es nun zu verteidigen gilt.Die Porsche-Aktie war 1. März intraday über den Widerstand bei 86,60 Euro geklettert, schloss aber am Ende wieder darunter. Seitdem haben die Bären das Ruder übernommen und den Kurs wieder an die Unterstützungszone bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...