NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 950 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse der Flow-Studie mit Ozempic lägen bei der Effizienz des Diabetesmittels gegen ein Fortschreiten chronischer Niereninsuffizienz (CKD) zwar nur am unteren Ende der Erwartungen, schrieb Analyst Richard Vosser am Dienstag in einem ersten Kommentar. Insgesamt sieht er die Argumente für eine breitere Marktdurchdringung von Ozempic aber gestärkt./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 10:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2024 / 10:50 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0062498333

