Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat einen für Dienstagabend geplanten Termin überraschend abgesagt - und mit einer ungewöhnlichen Begründung.



Der Kanzler werde bei der Veranstaltung "Kultur im Kanzleramt" um 18 Uhr nicht teilnehmen, teilte die Bundesregierung am Nachmittag mit. Die Absage erfolge "aus privaten Gründen", wie es hieß. Weitere Details wurden nicht genannt. Der Kanzler lässt sich nun durch den Chef des Bundeskanzleramtes, Wolfgang Schmidt, vertreten.



Es kommt vergleichsweise selten vor, dass der Kanzler Termine so kurzfristig absagt. Bei der Veranstaltung nimmt außerdem Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) teil, sowie verschiedene Gesprächspartner wie Raphael Gross, Präsident des Deutschen Historischen Museums in Berlin.

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken