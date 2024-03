Teilen: Gold (XAU/USD) hat sich auf über 2.100 Dollar erholt. Die Strategen der ANZ Bank analysieren die Aussichten für das gelbe Metall. Nachfrage der Anleger steigt Der Goldpreis kratzte an einem Rekordhoch und kletterte über die Marke von 2.100 Dollar, da die Anleger weiter in sichere Häfen strömten. Das unsichere wirtschaftliche Umfeld in Verbindung ...

