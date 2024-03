New York - Die Konsolidierung nach der jüngsten Rally setzt sich am Dienstag an den New Yorker Börsen fort. Es zeichnete sich schon zu Wochenbeginn ab: Die Anleger gehen vor den in dieser Woche anstehenden Arbeitsmarktdaten und den Auftritten des Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress in die Defensive. Am Markt hiess es ausserdem, die Sorge vor überzogenen Bewertungen werde vor allem im Technologiesektor grösser. Für den von der Tech-Branche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...