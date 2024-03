Zwei Tage vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) und nach einer fulminanten Kursrally sind die Anleger auch am Dienstag auf Nummer sicher gegangen. Der DAX, der zuletzt sieben Rekordhochs in Folge absolviert hatte, schloss 0,1 Prozent niedriger bei 17.698 Zählern. Schon am Vortag hatte die Rekordjagd eine Auszeit genommen. Der MDAX legte am Dienstag um wenige Punkte auf 25.995 Zähler zu.Am Donnerstag dürfte die EZB die Leitzinsen für die Eurozone unverändert lassen. Potenzial für ...

