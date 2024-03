Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem Handel in erneut engen Spannen etwas schwächer geschlossen. Die Konsolidierung des jüngsten Anstiegs habe sich fortgesetzt, hiess es am Markt. Da in der laufenden Woche zahlreiche Informationen anstünden, hätten sich viele Anleger an die Seitenlinien zurückgezogen. Dies umso mehr, weil der Rekordlauf an vielen ausländischen Handelsplätzen ins Stocken geraten sei und zunehmend Ermüdungserscheinungen ...

