Die Tech-Rally macht an der Wall Street am Dienstag eine Verschnaufpause. Dennoch bleibt der Hype um Nvidia natürlich ungebrochen. Die Aktie des KI-Vorreiters hat zu Wochenbeginn ein neues Rekordhoch erreicht und schlägt sich auch am Dienstag mit einem Minus von knapp einem Prozent besser als der gesamte Tech-Markt. Für Baird ist die Aktie nach wie vor eine der Top-Ideen im Bereich künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen."Während die Auswirkungen von KI in den verschiedenen Sektoren unterschiedlich ...

