Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Coinbase wird in den USA am Dienstag etwas nachlässiger behandelt als in Deutschland. Mutmaßlich werden die Kurse in Deutschland morgen - wie so oft, wenn es in den USA abwärts geht - nachziehen. Dennoch kämpft die Aktie tapfer um die bedeutende Marke von 200 Euro. Der Aufwärtstrend ist ungebrochen, lediglich die Sorge um Kryptowährungen ist aktuell ein [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...