Gemäß einer Studie des Büros für Agrarstudien und -politik (ODEPA) schreibt simfruit.cl in einem Artikel, dass Chiles Obstanbaufläche in den letzten 20 Jahren um 169.200 Hektar angewachsen sei, was zu der aktuellen Zahl von 375.600 Hektar führte. Laut ODEPA verzeichnete der Obstanbau nur in dem Jahr 2014 auf seiner Fläche eine negative Wachstumsrate. Ende 2022...

Den vollständigen Artikel lesen ...