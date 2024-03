Das polnische Angebot an Beeren hat dem spanischen Portal F&H zufolge weiter großen Auftrieb und das Land verfügt bereits über eine Blaubeeranbaufläche von rund 12.0000 Hektar. Das Angebot an Beeren in Polen boomt. Tatsächlich zeichnet sich das Land als aufstrebende Kraft in einem unerwarteten Agrarsektor aus: dem Blaubeeranbau. Konkret gibt es bereits 12.000...

