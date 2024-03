Der Handel mit Obst und Gemüse gilt traditionell als ruhig von Jänner bis März in Österreich. Die Schlacht rund um Weihnachten ist geschlagen und die Frühjahrssaison inkl. Ostergeschäft lässt in der Regel noch auf sich warten. Die Citrus-Kampagne ist am ausschleichen und Früh(lings)starter wie Erdbeeren tröpfeln erst nach und nach aus südlicheren...

Den vollständigen Artikel lesen ...