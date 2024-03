Der DAX (WKN: 846900) hat am Dienstag den zweiten Tag in Folge leichte Verluste hinnehmen müssen, präsentiert sich aber weiterhin sehr stabil. Das größte deutsche Börsenbarometer büßte knapp 18 Punkte ein und ging -0,1% tiefer mit 17.698 Punkten aus dem Handel. Zu den größten Verlustbringern gehörten die Aktien von Bayer und DHL Group, Fresenius und RWE zogen deutlich an. Die deutschen Standardwerte starteten mit einem Abwärts-Gap in den Tag und ...

