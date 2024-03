So eröffnet der DAX den Handel, bevor später am Tag wichtige neue Infos zu den Maßnahmen der Notenbank Fed folgen dürften. Außerdem im Fokus: die Aktien von Symrise und Bayer. Die Abkühlungsphase von der Rekordrally am deutschen Aktienmarkt hält auch am Mittwoch an. Vor der Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress bleiben die Anleger in der Defensive. Der deutsche Leitindex DAX trat am Morgen kurz nach dem Auftakt mit plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...