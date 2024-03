Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch im frühen Geschäft wenig verändert. Die Kursausschläge halten sich insgesamt in Grenzen. Die Vorgaben aus den USA seien zwar negativ. Aber vor der Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Nachmittag vor dem US-Kongress hielten sich die Anleger zurück, heisst es am Markt. Von Powell werden Hinweise erhofft, wann das Fed denn nun die Geldpolitik lockern könnte. Zuletzt war laut Analysten ...

