Am Allgäu Skyline Park entsteht ein mit 9,5 Megawatt Leistung auch im bundesweiten Vergleich führender Photovoltaik-Carport. Der Freizeitpark in Bad Wörishofen nutzt den Stromertrag zur weitgehenden Deckung seines Eigenbedarfs. Mit dem zeremoniellen Spatenstich erfolgte am Montag der offizielle Baubeginn für die nach Angaben des ausführenden Unternehmens, der Energiepark Anlagenbau aus Ulm, größte Photovoltaik-Anlage ihrer Art in Bayern: Ein Solar-Carport mit rund 9,5 Megawatt Leistung entsteht am Allgäu Skyline Park in Bad Wörishofen, dem größten Freizeitpark Bayerns. Zum Spatenstich sollte sogar ...

