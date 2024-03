News von Trading-Treff.de Die von vielen ersehnte Korrektur im Dow ist nun in vollem Gange. Apple und Tesla haben ebenfalls deutliche Probleme und geben derzeit keine Anzeichen für eine Wende. Ein Licht am abendlichen Himmel war gestern die Aktie von Crowdstrike. Was die nachbörsliche Kursexplosion ausgelöst hat und welches Potential derzeit bei Gold und Silber in den Charts steckt, bespreche unter anderem in meiner heutigen Sendung "Tickmill's ...

