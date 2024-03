Die neue VDI-Richtlinie 4646 E soll bei der Planung von Großwärmepumpen in Gewerbe, Industrie und in der leitungsgebundenen Wärmeversorgung von Quartieren helfen. Für die Beheizung von neuen Wohngebäuden konnte sich die Wärmepumpe in den letzten Jahren etablieren. Wärmepumpen mit größeren Leistungen können jedoch auch in Gewerbe und Industrie zum Einsatz kommen und damit zum Erreichen der Klimaschutzziele beitragen. Die Richtlinie VDI 4646 E "Anwendung von Großwärmepumpen" unterstützt bei der Planung ...

