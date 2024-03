Hören: https://open.spotify.com/episode/32fXv8pqtjl8k5N8cSTC6G Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankfurt und Wien. Es ist der Podcast, der das Gefühl für den DAX bringt und es ist Mittwoch, der 6. März 2024 und so sieht es im Frühgeschäft aus. - DAX tendiert im Frühgeschäft wieder nach oben- Symrise mehr als vier Prozent stärker- Deutsche Post mehr als vier Prozent schwächer- Rheinmetall nun bei mehr als 50 Prozent ytd-plus- BMW scheitert am 10. Plustag in Folge- Bayer bekommt am Kapitalmarkttag Ohrfeige, dort funktioniert derzeit nur der Fussballclub- Rekordserien: Hannover Rück, Münchener Rück, ...

