Südafrika bietet gute Windverhältnisse und es gibt Regionen mit einer hohen Sonneneinstrahlung. Daher hat der Projektierer Energiequelle GmbH dort eine Niederlassung eingerichtet. Der Brandenburger Projektierer für Windenergie und Photovoltaik, Energiequelle GmbH, hat eine Niederlassung in Südafrika gegründet und in der letzten Woche seine neuen Büros an der Waterfront in Kapstadt bezogen. Bereits seit dem 1. Januar 2024 vertritt Stefan Sager die lokale Tochtergesellschaft Energiequelle South Africa ...

