Trotz schwieriger Marktbedingungen im Jahr 2023 konnte der PV-Großhändler Baywa re Solar Trade die Absatzmengen in allen wichtigen Kategorien steigern. Der Photovoltaik-Großhändler Baywa re Solar Trade hat eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr mehr als 10 GW an PV-Modulen und Wechselrichtern verkauft und seine globale Präsenz weiter ausgebaut. Trotz schwieriger Marktbedingungen konnte der Großhändler die Absatzmengen in allen wichtigen Kategorien steigern. Diese umfassen nicht nur Solarmodule ...

Den vollständigen Artikel lesen ...