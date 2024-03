Am Mittwoch zeichnet sich für die Bayer-Aktie eine Stabilisierungschance ab, nachdem das Unternehmen in einem bedeutenden Rechtsstreit in den USA siegte. Trotz des jüngsten Anstiegs bleibt der Markt skeptisch, vor allem nach dem jüngsten Tiefstand der Aktie, der den niedrigsten Wert seit fast 19 Jahren markierte.JPMorgan hat das Kursziel auf 34 Euro festgelegt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. ...

