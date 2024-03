- Die Studie erreichte den primären Endpunkt und zeigte eine klinisch signifikante Senkung des systolischen Blutdrucks im dritten Monat, wenn Zilebesiran zu einem Diuretikum, einem Kalziumkanalblocker oder einem Angiotensinrezeptorblocker hinzugefügt wurde.

- Zilebesiran wies ein ermutigendes Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil auf, wenn es zu den Standardantihypertensiva hinzugefügt wurde -

- Studienergebnisse unterstützen Potenzial für halbjährliche Dosierung von Zilebesiran -

- Vollständige Studienergebnisse werden auf der wissenschaftlichen Jahrestagung 2024 des American College of Cardiology am 7. April als "Late-Breaking klinische Studie" vorgestellt -

- Alnylam und Roche kündigen außerdem den Beginn der Phase-2-Studie KARDIA-3 bei Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko und unkontrolliertem Bluthochdruck trotz standardmäßiger antihypertensiver Behandlungen an -

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ALNY), das führende Unternehmen für RNAi-Therapeutika, gab heute bekannt, dass die Phase-2-Studie KARDIA-2 mit Zilebesiran, einem RNAi-Therapeutikum, das auf das in der Leber exprimierte Angiotensinogen (AGT) abzielt und für die Behandlung von Bluthochdruck entwickelt wird, den primären Endpunkt erreicht hat und zeigt, dass Zilebesiran zu einer klinisch und statistisch signifikanten additiven Senkung des Blutdrucks führt, Zilebesiran führte zu einer klinisch und statistisch signifikanten additiven, Placebo-bereinigten Senkung des mittleren systolischen 24-Stunden-Blutdrucks (SBP) im dritten Monat, gemessen durch ambulante Blutdruckmessung (ABPM) in jeder der drei unabhängigen Patientenkohorten, die eine standardisierte Hintergrundtherapie mit einem thiazidähnlichen Diuretikum (Indapamid), einem Kalziumkanalblocker (Amlodipin) oder einem Angiotensinrezeptorblocker (Olmesartan) erhielten. Zilebesiran wies ein ermutigendes Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil auf, wenn es zu diesen Standardantihypertensiva hinzugefügt wurde. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Ergebnisse die weitere Entwicklung unterstützen.

"Wir sind begeistert, dass eine Einzeldosis von Zilebesiran bei Patienten, die mit den üblicherweise verschriebenen Blutdrucksenkern nicht ausreichend kontrolliert werden, eine klinisch signifikante, zusätzliche Senkung des systolischen Blutdrucks bewirkt", sagte Dr. Simon Fox, Vizepräsident und Leiter des Zilebesiran-Programms bei Alnylam. "Diese KARDIA-2-Ergebnisse, die eine dauerhafte zusätzliche Blutdrucksenkung über das hinaus zeigen, was mit den Standard-Blutdrucksenkern der ersten Wahl erreicht wird, und die ein ermutigendes Sicherheitsprofil aufweisen, bestärken unser Vertrauen in das differenzierte Profil von Zilebesiran. Wir freuen uns darauf, die vollständigen Daten der KARDIA-2-Studie auf der bevorstehenden wissenschaftlichen Jahrestagung des American College of Cardiology vorzustellen."

Bei der Phase-2-Studie KARDIA-2 handelt es sich um eine randomisierte, doppelblinde (DB), placebokontrollierte Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Zilebesiran, wenn es bei Erwachsenen mit leichtem bis mittelschwerem Bluthochdruck zusätzlich zur Standardbehandlung mit blutdrucksenkenden Medikamenten eingesetzt wird. An dieser globalen, multizentrischen Studie nahmen 672 Erwachsene mit Bluthochdruck teil. Patienten, die während einer Screening-Phase alle Einschlusskriterien und keines der Ausschlusskriterien erfüllten, wurden zunächst nach dem Zufallsprinzip in drei verschiedene Kohorten eingeteilt und erhielten während einer mindestens vierwöchigen Einlaufphase eine offene Therapie mit Olmesartan, Amlodipin oder Indapamid als blutdrucksenkende Standardmedikation. Nach der Run-in-Phase wurden die in Frage kommenden Patienten im Verhältnis 1:1 randomisiert, um zusätzlich zu ihrer im Protokoll angegebenen blutdrucksenkenden Grundmedikation sechs Monate lang 600 mg Zilebesiran oder Placebo zu erhalten.

Der primäre Endpunkt ist die Veränderung des mittleren SBP in Monat 3 gegenüber dem Ausgangswert, gemessen mittels 24-Stunden-ABPM. Weitere Endpunkte sind die Veränderung des mittleren 24-Stunden-SBP nach sechsmonatiger Behandlung, gemessen mittels ABPM, die Veränderung des SBP im Büro im dritten und sechsten Monat sowie die Veränderung des diastolischen Blutdrucks (DBP), gemessen mittels ABPM und Blutdruck im Büro im dritten und sechsten Monat. Die Sicherheit wird während der gesamten Studie untersucht.

Alnylam und Roche gaben heute außerdem den Beginn der weltweiten Phase-2-Studie KARDIA-3 NCT06272487 bekannt. Dabei handelt es sich um eine randomisierte, placebokontrollierte, multizentrische Studie, die die Wirksamkeit und Sicherheit von Zilebesiran als Zusatztherapie bei erwachsenen Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko und unkontrolliertem Bluthochdruck trotz Behandlung mit zwei bis vier blutdrucksenkenden Standardmedikamenten untersuchen soll. Patienten mit einer geschätzten glomerulären Filtrationsrate (eGFR) =45 mL/min/1,73m2 werden in Kohorte A aufgenommen, und Patienten mit einer eGFR von 30 bis <45 mL/min/1,73m2 werden in Kohorte B aufgenommen. Patienten, die nach der Screening-Phase alle Einschlusskriterien und keines der Ausschlusskriterien erfüllen, werden randomisiert und erhalten in Kohorte A am Tag 1 einer 6-monatigen DB-Behandlung 300 oder 600 mg Zilebesiran oder Placebo, in Kohorte B am Tag 1 150, 300 oder 600 mg Zilebesiran oder Placebo als Zusatztherapie zu ihren blutdrucksenkenden Medikamenten. Nach der 6-monatigen DB-Behandlung werden die Patienten in die 6-monatige Sicherheitsbeobachtungsphase aufgenommen.

Der primäre Endpunkt ist die Veränderung des mittleren sitzenden Blutdrucks im Büro im Vergleich zum Ausgangswert im Monat 3. Weitere Endpunkte sind die Veränderung des mittleren 24-Stunden-SBP im Vergleich zum Ausgangswert in Monat 3, die Veränderung des mittleren sitzenden SBP im Vergleich zum Ausgangswert in Monat 6 und der mittlere 24-Stunden-SBP im Vergleich zum Ausgangswert im Vergleich zum ABPM. Die Sicherheit wird während der gesamten Studie untersucht.

Über Zilebesiran

Zilebesiran ist ein subkutan zu verabreichendes RNAi-Therapeutikum, das auf Angiotensinogen (AGT) abzielt und für die Behandlung von Bluthochdruck in Bevölkerungsgruppen mit hohem ungedecktem Bedarf entwickelt wird. AGT ist die Vorstufe des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems (RAAS), einer Kaskade, die nachweislich eine Rolle bei der Regulierung des Blutdrucks spielt und deren Hemmung nachweislich blutdrucksenkende Wirkung hat. Zilebesiran hemmt die AGT-Synthese in der Leber, was zu einer dauerhaften Verringerung des AGT-Proteins und letztlich des Vasokonstriktors Angiotensin (Ang) II führen kann. Zilebesiran nutzt Alnylams Enhanced Stabilization Chemistry Plus (ESC+) GalNAc-Konjugat-Technologie, die eine seltene subkutane Dosierung mit erhöhter Selektivität ermöglicht und das Potenzial hat, eine tonische Blutdruckkontrolle zu erreichen, die eine konsistente und dauerhafte Blutdrucksenkung über einen Zeitraum von 24 Stunden zeigt, die bis zu sechs Monate nach einer Einzeldosis von Zilebesiran anhält. Die Sicherheit und Wirksamkeit von Zilebesiran wurde von der FDA, der EMA oder einer anderen Gesundheitsbehörde nicht festgestellt oder bewertet. Zilebesiran wird von Alnylam und Roche gemeinsam entwickelt und vermarktet.

Über Bluthochdruck

Unkontrollierter Bluthochdruck ist ein chronisch erhöhter Blutdruck, der in den ACC/AHA-Leitlinien 2017 als systolischer Blutdruck (SBP) von =130 mmHg und diastolischer Blutdruck (DBP) von =80 mmHg definiert ist. Weltweit leben mehr als eine Milliarde Menschen mit Bluthochdruck.i Etwa jeder dritte Erwachsene weltweit leidet an Bluthochdruck, wobei bis zu 80 der Betroffenen trotz der Verfügbarkeit mehrerer Klassen von oralen Antihypertensiva unkontrolliert bleiben. Trotz der Verfügbarkeit blutdrucksenkender Medikamente besteht nach wie vor ein erheblicher ungedeckter medizinischer Bedarf, vor allem angesichts der schlechten Adhärenzraten bei der täglichen Einnahme der vorhandenen oralen Medikamente, was zu einer uneinheitlichen Blutdruckkontrolle und einem erhöhten Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt und vorzeitigen Tod führt.ii Insbesondere gibt es eine Reihe von Bereichen mit hohem ungedecktem Bedarf, in denen neuartige Ansätze zur Behandlung von Bluthochdruck einen zusätzlichen Entwicklungsschwerpunkt rechtfertigen, darunter Patienten mit schlechter Medikamentenadhärenz und Patienten mit hohem kardiovaskulären Risiko

Über RNAi

RNAi (RNA-Interferenz) ist ein natürlicher zellulärer Prozess der Genabschaltung, der heute eine der vielversprechendsten und am schnellsten voranschreitenden Entwicklungen in der Biologie und Arzneimittelentwicklung darstellt. Seine Entdeckung wurde als "ein großer wissenschaftlicher Durchbruch, wie er etwa alle zehn Jahre vorkommt" bezeichnet und mit der Verleihung des Nobelpreises für Physiologie oder Medizin 2006 gewürdigt. Durch die Nutzung des natürlichen biologischen Prozesses der RNAi, der in unseren Zellen abläuft, ist eine neue Klasse von Medikamenten, die so genannten RNAi-Therapeutika, nun Realität. Small interfering RNA (siRNA), die Moleküle, die RNAi vermitteln und die therapeutische RNAi-Plattform von Alnylam bilden, sind den heutigen Arzneimitteln vorgeschaltet, indem sie Boten-RNA (mRNA) die genetischen Vorläufer, die für krankheitsverursachende oder krankheitsfördernde Proteine kodieren wirksam zum Schweigen bringen und so deren Bildung verhindern. Dies ist ein revolutionärer Ansatz, der das Potenzial hat, die Behandlung von Patienten mit genetischen und anderen Krankheiten zu verändern.

Über Alnylam Pharmaceuticals

Alnylam Pharmaceuticals (Nasdaq: ALNY) ist führend bei der Umsetzung der RNA-Interferenz (RNAi) in eine völlig neue Klasse innovativer Arzneimittel, die das Potenzial haben, das Leben von Menschen mit seltenen und weit verbreiteten Krankheiten mit ungedecktem Bedarf zu verändern. Die RNAi-Therapeutika basieren auf einer mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Wissenschaft und stellen einen leistungsstarken, klinisch validierten Ansatz dar, der neue Medikamente hervorbringt. Seit seiner Gründung 2002 steht Alnylam an der Spitze der RNAi-Revolution und setzt auch weiterhin seine kühne Vision um, wissenschaftliche Möglichkeiten in die Realität umzusetzen. Die kommerziellen RNAi-Therapeutika von Alnylam sind ONPATTRO (patisiran), AMVUTTRA (vutrisiran), GIVLAARI (givosiran), OXLUMO (lumasiran) und Leqvio (inclisiran), das von Alnylams Partner Novartis entwickelt und vermarktet wird. Alnylam verfügt über eine umfangreiche Pipeline von Prüfpräparaten, darunter mehrere Produktkandidaten, die sich in der Spätphase der Entwicklung befinden. Alnylam verfolgt seine "Alnylam P 5 x25" Strategie, die darauf abzielt, innovative Medikamente für seltene und häufige Krankheiten zu entwickeln, die Patienten auf der ganzen Welt durch nachhaltige Innovation und außergewöhnliche finanzielle Leistung zugute kommen und zu einem führenden Biotech-Profil führen. Der Hauptsitz von Alnylam befindet sich in Cambridge, MA. Für weitere Informationen über unsere Mitarbeiter, unsere Wissenschaft und unsere Pipeline besuchen Sie bitte www.alnylam.com und treten Sie mit uns in Kontakt auf X (früher Twitter) unter @Alnylam oder auf LinkedIn Facebook oder Instagram

Zukunftsgerichtete Aussagen von Alnylam

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, beziehen sich auf die Erwartungen, Überzeugungen, Ziele, Pläne oder Aussichten von Alnylam, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Ansichten von Alnylam in Bezug auf die Ergebnisse der Phase-2-Studie KARDIA-2 zu Zilebesiran oder die Aufnahme oder Durchführung der Phase-2-Studie KARDIA-3, die Ansichten von Alnylam in Bezug auf die mögliche Rolle von Zilebesiran als neuartiger, subkutan verabreichter Gen-Silencing-Ansatz bei Bluthochdruck, seine Ansichten, dass Zilebesiran das Potenzial hat, eine wirksame und hochdifferenzierte Behandlung zu sein; seine Erwartungen in Bezug auf sein Bestreben, ein führendes Biotech-Unternehmen zu werden, und die geplante Verwirklichung seiner "Alnylam P 5 x25 " Strategie, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Zukunftspläne können aufgrund verschiedener wichtiger Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf Alnylams Fähigkeit, seine "Alnylam P 5 x25 "-Strategie erfolgreich umzusetzen; Alnylams Fähigkeit, neuartige Wirkstoffkandidaten und Verabreichungsmethoden zu entdecken und zu entwickeln und die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Produktkandidaten erfolgreich nachzuweisen; die vorklinischen und klinischen Ergebnisse für Alnylams Produktkandidaten, einschließlich Vutrisiran, Zilebesiran und ALN-APP; Maßnahmen oder Ratschläge der Zulassungsbehörden und Alnylams Fähigkeit, die Zulassung für seine Produktkandidaten, einschließlich Vutrisiran, zu erhalten und aufrechtzuerhalten sowie günstige Preise und Kostenerstattungen zu erzielen; die erfolgreiche Einführung, Vermarktung und der Verkauf von Alnylams zugelassenen Produkten weltweit; Verzögerungen, Unterbrechungen oder Ausfälle bei der Herstellung und Lieferung von Alnylams Produktkandidaten oder den vermarkteten Produkten; die Erlangung, Aufrechterhaltung und der Schutz des geistigen Eigentums; Alnylams Fähigkeit, die zugelassenen Indikationen für AMVUTTRA in Zukunft erfolgreich zu erweitern; Alnylams Fähigkeit, sein Wachstum und seine Betriebskosten durch disziplinierte Investitionen in den Betrieb in den Griff zu bekommen, und seine Fähigkeit, in Zukunft ein selbsttragendes Finanzprofil zu erreichen, ohne dass eine künftige Eigenkapitalfinanzierung erforderlich ist; die direkten oder indirekten Auswirkungen der weltweiten Pandemie COVID-19 oder einer künftigen Pandemie auf Alnylams Geschäft, Betriebsergebnisse und Finanzlage; Alnylams Fähigkeit, strategische Geschäftskooperationen aufrechtzuerhalten; Alnylams Abhängigkeit von Dritten bei der Entwicklung und Vermarktung bestimmter Produkte, einschließlich Roche, Novartis, Sanofi, Regeneron und Vir, der Ausgang von Rechtsstreitigkeiten, das Risiko künftiger behördlicher Untersuchungen und unerwartete Ausgaben sowie die Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" in Alnylams Jahresbericht 2023 auf Formblatt 10-K, der bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht wurde, ausführlicher beschrieben sind und von Zeit zu Zeit in Alnylams nachfolgenden Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und in seinen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aktualisiert werden können. Darüber hinaus spiegeln alle zukunftsgerichteten Aussagen nur die Ansichten von Alnylam zum heutigen Tag wider und sollten nicht als verlässliche Darstellung der Ansichten zu einem späteren Zeitpunkt verstanden werden. Alnylam lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

i Hypertension. Weltgesundheitsorganization. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension Veröffentlicht September 2019. Abgerufen 2021.

ii Carey, R. M., Muntner, P., Bosworth, H. B., Whelton, P. K. (2018). Prevention and Control of Hypertension: JACC Health Promotion Series. Journal of the American College of Cardiology, 72(11), 1278-1293.

