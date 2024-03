DHL Group leidet nach schwachem Jahr 2023 & kostenloses Webinar am Abend

Werbung







Die ehemalige Deutsche Post hat ihre Zahlen verschlechtert, dennoch bleibt die Dividende stabil. 2024 soll ein Jahr mit "Unsicherheitsfaktoren" sein.



Die DHL Group hat sich im Jahr 2023 mit einer schwachen Weltwirtschaft und einem schwachen Welthandel konfrontiert gesehen. Der Rückgang im Brief- und Paketgeschäft hatte gewisse Konsequenzen auf das Jahresergebnis des Unternehmens. Dies war unter anderem ein Grund, warum der Konzernumsatz um 13,4% auf 81,8 Mrd. Euro gesunken ist. Das operative Ergebnis des letzten Jahres ist auch um 24,8% gefallen. Die vorgeschlagenen Dividenden von 1,85 Euro je Aktie bleibt jedoch unverändert.



Weitere große Rückgänge sind jedoch für das laufende Jahr nicht zu erwarten, der Konzern prognostiziert eine Stabilisierung der Kennzahlen. Der Vorstandschef hat heute Morgen berichtet, dass 2024 "große Unsicherheitsfaktoren wie die Volatilität in der Nachfrage und die geopolitischen Krisen erhalten bleiben". Außerdem behaupte er "sehr gut für die Chancen und Herausforderungen" aufgestellt zu sein. Die Investoren sind bis jetzt nicht überzeugt worden, die Aktie fällt heute um 5%.









Quelle: HSBC